Conceicao fa autocritica: "Non sto facendo male, ma devo dimostrare di meritarmi la Juve"

Francisco Conceicao, attaccante della Juventus, ha parlato anche al quotidiano la Repubblica in vista del derby di Torino di domani. Queste le sue dichiarazioni, a partire dal nuovo allenatore bianconero Luciano Spalletti: "Stiamo assimilando le sue idee. Spalletti è stato fantastico, abbiamo rivisto insieme quello che non stavamo facendo nel modo giusto e stiamo cominciando a pensare come chiede lui: giocare al calcio, volere la palla, tirare fuori la qualità. Lui ha già vinto e ha tanta esperienza, ci aiuterà a rendere al meglio".

Sull'ambizione di vincere lo scudetto Conceicao ha aggiunto: "Alla Juve si parla sempre di lottare per tutto, anche in un momento non buono come questo. Spalletti dice che dobbiamo giocare bene a calcio e questo a me piace. Lui ha sempre fatto rendere i giocatori più di quanto rendessero prima di incontrarlo. Spero lo faccia anche con me. Mio papà mi ha detto che è uno bravo".

Infine, una battuta sul suo rendimento: "Non sto facendo male, ma sento di dover ancora dimostrare che merito di stare qui. Non ho ancora fatto vedere tutto quello che penso di essere capace di fare. Qualche rete in più aiuterebbe. Al livello top, e io voglio arrivare a quello, il numero di assist e gol fa la differenza. Devo farne di più, magari a cominciare dal Torino".