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L'osservatore Palma: "Milan e Roma, che colpi sarebbero André e Nijstad"

L'osservatore Palma: "Milan e Roma, che colpi sarebbero André e Nijstad"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
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A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'osservatore Marco Palma ha parlato di tre rumor di mercato che riguardano le italiane.

Louey Ben Farhat (19-07-2006), esterno d’attacco/seconda punta tunisina del Karlsruher SC. Nato in Germania da genitori tunisini e cresciuto nello Stoccarda. Ben Farhat rappresenta uno dei profili più interessanti del panorama giovanile tedesco attuale. Nel 2022 è entrato nelle giovanili del Karlsruher, dove ha scalato rapidamente le gerarchie grazie a una rapidità d'esecuzione fuori dal comune. Giocatore brevilineo, fa dell'uno contro uno e della velocità palla al piede le sue armi letali. Ama partire largo per accentrarsi e concludere a rete, ma la sua intelligenza tattica gli permette di agire con efficacia anche da seconda punta, agendo tra le linee per rifinire l'azione. Seguito dal Como.
Somiglianza: Kingsley Coman (Al-Nassr)
Valore di mercato: 9 milioni €            

André (20-06-2006), centrocampista centrale/mezzala d’attacco/trequartista brasiliana del Corinthians. Prodotto del prolifico settore giovanile del Corinthians, André rappresenta il prototipo del centrocampista moderno "box-to-box". Fisico longilineo, abbina una tecnica di base eccellente a una progressione palla al piede che lo rende pericolosissimo nelle ripartenze. La sua duttilità tattica è il suo vero punto di forza: nasce centrocampista centrale per dettare i tempi, ma esprime il suo miglior calcio come mezzala d’attacco, dove può sfruttare la sua capacità di inserimento e il tiro dalla media distanza. Se necessario, sa agire anche da trequartista puro. Piace al Milan.
Somiglianza: Ederson (Atalanta)
​​​​​​​Valore di mercato: 18 milioni €  

Ruud Nijstad (17-01-2008), difensore centrale olandese del Twente. Considerato unanimemente uno dei "crack" del calcio olandese per il prossimo decennio, Nijstad ha le caratteristiche del difensore moderno. Nonostante la sua altezza si muove con un'eleganza fuori dal comune, merito di un piede mancino di altissimo livello che gli permette di agire da vero e proprio regista difensivo. Cresciuto nel Twente, dove ha mostrato la sua grande capacità di leggere l'azione in anticipo, unita a un tempismo perfetto nell'anticipo. Un vero "Golden Boy" della difesa, capace di abbinare una forza fisica straripante a una pulizia tecnica rara. Piace molto alla Roma.
Somiglianza: Sven Botman (Newcastle)
​​​​​​​Valore di mercato: 12 milioni €

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