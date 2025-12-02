L'Udinese blinda Atta, non Lovric: il punto sui friulani a un mese dal mercato

“Deve dimostrare di poter fare il salto di qualità con l’Udinese, poi un domani non si sa mai”. Gokhan Inler, oggi responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato così di Arthur Atta, pezzo pregiato dei friulani nel mercato invernale, che riparta il prossimo 2 gennaio.

Il possibile mercato in uscita. Per il centrocampista c’è la fila: Napoli, Juventus, Barcellona, Manchester City. L’obiettivo dei bianconeri è trattenerlo e rimandare l’inevitabile all’estate. Inutile dire quanto l’esito della vicenda dipenderà dall’entità delle eventuali offerte sul tavolo, ma al momento la posizione è abbastanza ferma e l’Udinese è abituata a non cedere. Discorso diverso per Sandi Lovric: lo sloveno sta trovando poco spazio e potrebbe partire in prestito con obbligo di riscatto. C’è anche la Fiorentina alla finestra.

Il possibile mercato in entrata. La priorità, in questa fase, sembra a sinistra: Zemura e Kamara non hanno convinto a pieno, Runjaic potrebbe incassare un rinforzo in fascia. Piace parecchio Rafik Belghali dell’Hellas Verona. A centrocampo, in caso di addio di Lovric, arriverebbe un sostituto: Filippo Ranocchia, classe 2001 che sta facendo molto bene in B con il Palermo, è un nome spendibile.