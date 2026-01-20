La carezza di Chivu a Thuram coinvolge anche Lautaro: l'Inter ha due dei migliori 10 attaccanti del mondo?

Una carezza vera e propria, quella rivolta ieri da Cristian Chivu a Marcus Thuram, attaccante dell'Inter che nelle ultime settimane ha perso qualche minuto di campo e le cui medie realizzative sono inferiori a quelle della scorsa stagione. Ma per Chivu, Thuram resta una delle colonne della sua Inter e più in generale uno degli attaccanti più forti in circolazione: "Thuram per me è uno degli attaccanti più forti in circolazione. Un giocatore può riposare e per noi è importante, ha qualità e tutte le caratteristiche per essere tra i migliori dieci attaccanti al mondo".

Se tanto mi dà tanto, qualità e caratteristiche per essere tra i migliori al mondo che possiede anche il compagno di reparto del francese, quel Lautaro Martinez oggi in vetta alla classifica capocannonieri di Serie A. In nerazzurro il Toro ha messo insieme un totale di 362 partite con 168 gol e 54 assist. Numeri che crescono guardando la carriera totale dell'argentino, con le 62 gare col Racing che raccontano un totale di 195 gol e 60 assist. Più 36 gol in 75 presenze con l'argentina.

Il Thuram nerazzurro è a 44 gol e 26 assist in 118 presenze, mentre nel complessivo sono 324 presenze fra i professionisti con 105 gol e 59 assist. Con la Francia sono invece 2 i gol in 31 presenze. Numeri che testimoniano la forza della coppia nerazzurra. E che spiegano come, allargando il ragionamento di Chivu, l'Inter abbia in rosa non uno ma due fra gli attaccanti che possono "essere tra i dieci migliori al mondo".