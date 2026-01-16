Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La data esatta in cui il Bologna ha iniziato a seguire Helland: non è l'erede di Lucumì

Raimondo De Magistris
Oggi alle 10:21Serie A
Raimondo De Magistris

Eivind Helland è il primo innesto definito dal Bologna in questa finestra trasferimenti. Centrale norvegese classe 2005, è il secondo calciatore che arriva dal paese scandinavo nel club rossoblù dopo l'acquisto di Torbjørn Heggem ultimato a cavallo di Ferragosto. Simili i costi dei due calciatori norvegesi: il classe '99 la scorsa estate è arrivato dal West Bromwich per 7.5 milioni di euro più due di bonus, Helland che aveva un contratto col Brann in scadenza il prossimo 31 dicembre è costato circa sette milioni di euro. Ieri le visite mediche, nei prossimi giorni l'ufficialità per il trasferimento in Serie A di un calciatore che il Bologna ha iniziato con insistenza dal 6 novembre.

Già, c'è una data precisa. E' il giorno in cui la squadra di Vincenzo Italiano ospita il Brann in una sfida valida per la 'Fase Campionato' di Europa League. I rossoblù in quel match non vanno oltre lo 0-0, il Brann difensivamente gioca una partita pressoché perfetta ed Helland in quei 90 e passa minuti tiene a bada Santiago Castro. Aiuta Dyngeland nell'impresa di uscire dal Dall'Ara con la porta intatta.

Dopo quella partita il Bologna ha continuato a seguire Helland e una decina di mesi più tardi ha definito il suo arrivo in Italia. Piede destro, centrale ritenuto di buona affidabilità, il calciatore norvegese non è il sostituto di quel Lucumì che resterà ai box per qualche settimana dopo l'infortunio e che molto probabilmente cambierà casacca in estate. L'ormai ex calciatore del Brann sarà un'ulteriore alternativa per il centro-destra, un calciatore da far crescere con Heggem e Vitik e da inserire nelle rotazione appena sarà abile e arruolabile.

