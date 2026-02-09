Bologna, Helland: "Da Bergen alcuni mi hanno già chiamato: non ho voluto avvantaggiarli"

Prime parole da difensore del Bologna per Eivind Helland, difensore norvegese che arriva proprio dal Brann, prossimo avversario in Europa League della squadra di Italiano. Una gara che il centrale non vivrà, essendo stato escluso dalla lista UEFA: "Penso che il Bologna sia un club fantastico e sono felicissimo di essere qui. Sono venuto qui con il Brann e penso sia stato uno dei match più divertenti che io abbia mai giocato perché l'atmosfera era fantastica. Alla fine della partita mi son detto che forse un giorno avrei potuto giocare qui. Ora mi sto ambientando e mi sto trovando bene. Heggem mi ha sempre aiutato da quando sono arrivato e sono avvantaggiato dal fatto che anche lui sia un difensore e mi aiuta anche nelle posizioni in campo", ha detto.

Ci è rimasto male dell'esclusione dalla lista Uefa?

"Lo sapevo e lo potevo immaginare. Ora so che devo lavorare duro per essere disponibile in campionato e in Coppa Italia e supportare i ragazzi quando giocheranno in Europa League".

Si aspetta che il suo telefono squillerà molto nei giorni della doppia sfida con il Brann?

"Alcuni giocatori mi hanno già chiesto qualcosa, del tipo sapere come vanno le cose qui, ma io non ho voluto avvantaggiarli".