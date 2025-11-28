Napoli, guai in vista: frenata per il rinnovo di Rrahmani, due big turche all'assalto

Quando non c'è stato si è sentito eccome dalle parti di Napoli - l'infortunio muscolare di settembre lo ha messo ko - ma ora che è tornato a governare gli equilibri della difesa, Amir Rrahmani è un toccasana. L'ultimo esempio nella vittoria in Champions League ai danni del Qarabag, con una prestazione sontuosa da riferimento difensivo, comandante e resa ad alti livelli.

Una qualità difficilmente trascurabile, per questo gli occhi indiscreti delle interessate dal mercato si sono posate sul centrale kosovaro di 31 anni. Per la precisione due club turchi, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport in edicola oggi: Besiktas e Fenerbahce. Nel pieno della sua carriera e scollinata la soglia dei trenta sulla carta d'identità, ma resta pur sempre uno dei migliori difensori in circolazione e quello che ha colpito è stato l'arresto in fase rinnovo col Napoli.

Secondo quanto riferito dal quotidiano romano, la trattativa per prolungare dal 2027 al 2028 l'accordo con Rrahmani si è incagliata e dalla Turchia c'è chi pensa di potersi mettere in mezzo tra "moglie" e "marito". Quindi in casa partenopea suona un campanello d'allarme, al pari del caso Anguissa.