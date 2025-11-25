Lautaro: "Prima dicevano che non segnavo in Champions, ora il contrario. Io sono sereno"

"Sicuramente l'Atletico è un avversario di grande valore, i loro tifosi si faranno sentire e sappiamo cosa significa la partita dopo quello che è successo domenica anche se meritavamo qualcosa in più". Il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, alla vigilia della partita contro l’Atletico Madrid parla così in conferenza stampa (qui le dichiarazioni integrali): “L'Atletico sta vivendo un grande momento. Ne parliamo tanto in nazionale, ci sono diversi giocatori che vengono da questa squadra. Non parliamo del futuro, parliamo del presente e di tutto ciò che stanno vivendo”.

Cosa cambia per te giocare tra Champions e Serie A? Lautaro Martinez risponde senza esitare: "Prima dicevano che non segnavo in Champions, ora il contrario. Io cerco di essere sereno, di aiutare il mister, di dare allegria ai tifosi. Sono a posto così. Io cerco di essere me stesso e di aiutare la squadra".

Vi condiziona sentire parlare dell'aspetto mentale?

"No io sono convinto che la squadra in questo momento sta bene. Domani affrontiamo l'Atletico in una gara importante, siamo pronti per affrontare l'Atletico".