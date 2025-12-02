La Fiorentina fa gruppo: cena di Natale al Viola Park

Serata di festa e condivisione al Viola Park, dove la Fiorentina ha trascorso una sorta di Natale in famiglia. Nel centro sportivo di Bagno a Ripoli, infatti, si è svolta una cena natalizia organizzata insieme a QuartoTempo, realtà legata al club viola che promuove il calcio per persone con disabilità. Presenti la prima squadra maschile e quella femminile, oltre a una delegazione degli sponsor. Un’occasione importante — soprattutto alla luce della situazione di classifica della squadra di Paolo Vanoli — per rafforzare il gruppo e compattarsi in vista del mese decisivo che attende tutti.

Intanto Alessandro Ferrari, dg della Fiorentina, ha commentato a Sky la situazione che stanno vivendo i viola: "Domenica può essere nato qualcosa di importante: nello spogliatoio non ho visto facce impaurite, ma solo arrabbiate, e qualche lacrima di rabbia e di voglia di dimostrare ciò che siamo in grado di fare".

Chi sono i leader della Fiorentina?

"Noi veniamo da una stagione in cui De Gea, Gosens, Kean e Dodô hanno fatto la differenza, così come tutti gli altri, a partire dal capitano Ranieri. La realtà è che dobbiamo ritrovare l’intesa e tornare a fare ciò che sappiamo fare. Vanoli sta lavorando su questo e sulla testa dei giocatori: siamo a un passo dall’uscire da questa situazione. Si è calato subito nella parte, è a un passo dal trovare la chiave di lettura delle giocate, soprattutto dal punto di vista mentale".