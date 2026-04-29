TMW La Fiorentina ritrova alcuni protagonisti: rientro graduale in gruppo per Gosens e Parisi

La Fiorentina prova a recuperare alcuni dei suoi protagonisti che gli stanno mancando per infortunio, in una fase cruciale della stagione, con la società toscana ormai a una manciata di punti, o comunque al massimo di turni, dall'ottenere la matematica certezza del mantenimento della Serie A.

Vanoli ritrova un paio di giocatori per le fasce della sua Fiorentina, visto che nel corso dell'allenamento di oggi si sono rivisti in campo i laterali di piede mancino Robin Gosens e Fabiano Parisi. I due non hanno svolto l'intera seduta assieme al resto del gruppo, ma hanno comunque ripreso gradualmente a lavorare in campo.