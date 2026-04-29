TMW
La Fiorentina ritrova alcuni protagonisti: rientro graduale in gruppo per Gosens e Parisi
TUTTO mercato WEB
La Fiorentina prova a recuperare alcuni dei suoi protagonisti che gli stanno mancando per infortunio, in una fase cruciale della stagione, con la società toscana ormai a una manciata di punti, o comunque al massimo di turni, dall'ottenere la matematica certezza del mantenimento della Serie A.
Vanoli ritrova un paio di giocatori per le fasce della sua Fiorentina, visto che nel corso dell'allenamento di oggi si sono rivisti in campo i laterali di piede mancino Robin Gosens e Fabiano Parisi. I due non hanno svolto l'intera seduta assieme al resto del gruppo, ma hanno comunque ripreso gradualmente a lavorare in campo.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: le parole di Chivu sul “gol in più” (e i numeri di Thuram). Milan: l’obiettivo 26/27 di Allegri. Napoli: il futuro di Conte. Real: pensiero Special. E Psg-Bayern…
Ora in radio
18:30Motor Valley live!
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Primo piano
I colloqui solo con arbitri, i club non indagati, le partite: tutte le stranezze dell’inchiesta su Rocchi
Anima azzurra e progetto giovani: la salvezza del Cagliari nasce così. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Tra calcio e moda. L'attaccante della Fiorentina Bonfantini ha presentato il suo brand di abbigliamento