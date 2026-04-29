Gasperini recupera Koné: il centrocampista della Roma ci sarà contro la Fiorentina
Il francese è tornato ad allenarsi in gruppo
(ANSA) - ROMA, 29 APR - Un'altra buona notizia per Gian Piero Gasperini, dopo i recuperi di Wesley e Dybala, oggi la Roma ha riabbracciato anche Manu Koné, tornato ad allenarsi in gruppo. Il francese ha dunque recuperato dalla lesione e sarà a disposizione per la gara di lunedì contro la Fiorentina. Ancora lavoro a parte, invece, per Pellegrini e Dovbyk, mentre per Robinio Vaz - oggi assente - permesso autorizzato. Tornerà regolarmente nella seduta di domani. (ANSA).
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: le parole di Chivu sul “gol in più” (e i numeri di Thuram). Milan: l’obiettivo 26/27 di Allegri. Napoli: il futuro di Conte. Real: pensiero Special. E Psg-Bayern…
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
I colloqui solo con arbitri, i club non indagati, le partite: tutte le stranezze dell’inchiesta su Rocchi
Anima azzurra e progetto giovani: la salvezza del Cagliari nasce così. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Tra calcio e moda. L'attaccante della Fiorentina Bonfantini ha presentato il suo brand di abbigliamento