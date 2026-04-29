Gasperini recupera Koné: il centrocampista della Roma ci sarà contro la Fiorentina

Il francese è tornato ad allenarsi in gruppo

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Un'altra buona notizia per Gian Piero Gasperini, dopo i recuperi di Wesley e Dybala, oggi la Roma ha riabbracciato anche Manu Koné, tornato ad allenarsi in gruppo. Il francese ha dunque recuperato dalla lesione e sarà a disposizione per la gara di lunedì contro la Fiorentina. Ancora lavoro a parte, invece, per Pellegrini e Dovbyk, mentre per Robinio Vaz - oggi assente - permesso autorizzato. Tornerà regolarmente nella seduta di domani. (ANSA).