La Fiorentina subisce gol dopo 21 secondi di ripresa: 1-0 Rakow, parità nel risultato totale
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Sorpresa a inizio secondo tempo di Rakow-Fiorentina, con l'1-0 flash in favore dei polacchi, a segno con il centrocampista Karol Struski dopo 21 secondi dall'inizio della ripresa. Bella azione solitaria del 23, che partendo da sinistra si è accentrato, calciando con il destro sul primo palo e trafiggendo così Christensen. Il punteggio complessivo adesso è dunque in parità.
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