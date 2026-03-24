Fabio Ravezzani: "Non c'era il rigore per l'Inter, Marotta cavalca la punibilità"

Beppe Marotta ha detto: Abbiamo due partite di vantaggio, attualmente siamo in un momento di difficoltà e di involuzione. Forse è dovuto alla stanchezza ma è un discorso che vale anche per gli avversari

Nuovo caso arbitrale che vede coinvolta l'Inter, stavolta per un rigore non concessogli per un fallo di mano di Pongracic durante la sfida con la Fiorentina. E a parlare di questo e della replica di oggi del presidente nerazzurro Beppe Marotta è stato il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani:

"Per me il rigore Inter non c’era. Ma capisco che Ricci e Pongracic siano casi limite. Marotta cavalca con furbizia la punibilità (molti opinionisti, ex arbitri..) dimenticando che l’Aia ha confermato le scelte.

Perfetto il presidente quando dice: non attacchiamoci a questi alibi".

Le parole di Marotta sul momento dell'Inter:

Beppe Marotta, presidente nerazzurro, è intervenuto all'Assemblea della Lega. Queste alcune sue dichiarazioni:

"Abbiamo due partite di vantaggio, attualmente siamo in un momento di difficoltà e di involuzione. Forse è dovuto alla stanchezza ma è un discorso che vale anche per gli avversari. Non sono qua a cercare alibi, ce la giocheremo fino in fondo sapendo che abbiamo 6 punti di vantaggio. Chivu è il leader di questo gruppo, sarà lui ad analizzare la situazione. Un momento difficile ma sicuramente non uno psicodramma. Era qualcosa di impensabile essere oggi con 6 punti di vantaggio a questo punto del campionato. La squadra è forte, devo essere ottimista. Dobbiamo ritrovare la strada che momentaneamente abbiamo perso”