Sassuolo, Muric: "Qui sto benissimo e resterei volentieri. Voto 8 alla nostra stagione finora"
Arijanet Muric, portiere del Sassuolo, ha concesso un'intervista al Corriere dello Sport per fare un bilancio sulla sua prima stagione italiana. Queste le sue dichiarazioni principali: "Mi sono sentito veramente bene dopo la gara con l'Atalanta perché eravamo in dieci. Fantastico il modo in cui abbiamo lottato, giocato e vinto. La parata più difficile? Quella contro la Lazio, alla terza giornata, a metà settembre nella nostra seconda gara in casa dopo due sconfitte. Quel colpo di testa in tuffo di Zaccagni non so come sia riuscito a prenderlo, è stata una reazione istintiva e un intervento complicato. La cosa ancora più importante è aver vinto, è stata la prima e ci ha permesso di sbloccarci".
Se gli si chiede di dare un voto al percorso del suo Sassuolo, il portiere kosovaro risponde così: "Dico 7 e mezzo, anche 8. Una dimensione diversa salendo dalla B e tanti nuovi giocatori hanno richiesto un lavoro complesso, siamo cresciuti attraverso buone prestazioni e risultati importanti. La classifica è soddisfacente e può migliorare".
Infine, una battuta inevitabile sul futuro, visto che Muric è attualmente in prestito dall'Ipswich Town: "Sto benissimo e resterei volentieri, amo il club e il vostro Paese".
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