La Juve all’assalto di Bernardo Silva: il colpo che può cambiare il mercato

La Juventus, ieri, ha proseguito la preparazione in vista della sfida contro il Milan e per Spalletti sono arrivate buone notizie. Infatti, Holm, Thuram, Perin e Adzic hanno svolto tutta la seduta con la squadra. Dunque, saranno a disposizione per la sfida contro il Milan. Mentre, per quanto riguarda Yildiz, ha lavorato ancora a parte; perciò è possibile che domenica possa partire dalla panchina, ma qualcosa in più si capirà dopo la seduta di questa mattina. L’altra buona notizia per Spalletti è che Vlahovic si è allenato parzialmente con la squadra. Adesso resta da capire se sarà già convocato per il match contro il Milan o se rientrerà, come è più probabile, contro il Verona. Oggi, per i bianconeri, sarà vigilia del match contro il Milan, ma Luciano Spalletti non parlerà in conferenza stampa e al suo posto ci sarà Gleison Bremer. Il difensore brasiliano incontrerà la stampa alle ore 14:30. Dunque, non si potranno avere notizie fresche sulle condizioni degli acciaccati, visto che difficilmente Bremer sarà in possesso di queste informazioni, che sono in possesso solo dello staff tecnico.

La Juventus non molla Bernardo Silva.

La Juventus sembra già avere le idee chiare su quello che dovrà fare nel mercato estivo. I bianconeri vogliono profili di esperienza e qualità per dare a Spalletti una squadra di livello che possa competere su più fronti. Il nome in cima alla lista della Juventus è quello di Bernardo Silva. Il portoghese lascerà il Manchester City a fine stagione a parametro zero ed è una ghiotta occasione per molti grandi club. La Juventus è pronta a fare di tutto per arrivare a Bernardo Silva. I bianconeri hanno già avuto diversi colloqui con l’agente del giocatore e presto potrebbero avere un nuovo summit con Jorge Mendes. La Juventus vuole capire nel dettaglio cifre e particolari di un possibile contratto. Ma quello che è certo è che la dirigenza juventina proverà in tutti i modi a convincere Bernardo Silva della bontà del suo progetto. Adesso si attendono questi nuovi confronti tra i bianconeri e Mendes per capire davvero se questa operazione sarà fattibile, al netto anche della forte concorrenza. Infatti, le pretendenti per il portoghese non mancano, ma la Juventus userà tutte le sue carte per provare a portare a Torino uno dei centrocampisti più forti d’Europa.

La Juventus segue anche la situazione di Lewandowski.

Bernardo Silva non è l’unico parametro zero che interessa alla Juventus. Infatti, i bianconeri stanno monitorando anche la situazione di Robert Lewandowski. Il polacco va a scadenza a giugno con il Barcellona; ciò nonostante, il club catalano sta provando a rinnovargli il contratto. La situazione, però, è parecchio intricata, perché Laporta offre un ingaggio al ribasso e questo non sarebbe piaciuto a Lewandowski, che così si sta guardando intorno per capire quale sarà il suo futuro. Il polacco piace anche alla Juventus, che cerca un attaccante da inserire in rosa. Spalletti vuole un giocatore di peso da affiancare, eventualmente, a Vlahovic, per il quale non si registrano novità sul fronte rinnovo. Anche se il club bianconero e DV9 si sarebbero comunque dati una priorità, se ne riparlerà a fine stagione. Nel frattempo, la Juventus sta cercando di capire qual è la situazione di Lewandowski e non si escludono incontri con il suo agente. Pini Zahavi è atteso in Italia e forse una chiacchierata con la dirigenza bianconera se la farà. Dunque, la Juventus è già molto attiva sul mercato, perché questa estate non ci si vorrà far trovare impreparati. I bianconeri programmano il futuro per consegnare il prima possibile una squadra pronta e di livello a Spalletti, che ha sposato la causa juventina con un’idea chiara in testa: tornare a vincere.