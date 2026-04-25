Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La Juve all’assalto di Bernardo Silva: il colpo che può cambiare il mercato

La Juve all’assalto di Bernardo Silva: il colpo che può cambiare il mercato TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

La Juventus, ieri, ha proseguito la preparazione in vista della sfida contro il Milan e per Spalletti sono arrivate buone notizie. Infatti, Holm, Thuram, Perin e Adzic hanno svolto tutta la seduta con la squadra. Dunque, saranno a disposizione per la sfida contro il Milan. Mentre, per quanto riguarda Yildiz, ha lavorato ancora a parte; perciò è possibile che domenica possa partire dalla panchina, ma qualcosa in più si capirà dopo la seduta di questa mattina. L’altra buona notizia per Spalletti è che Vlahovic si è allenato parzialmente con la squadra. Adesso resta da capire se sarà già convocato per il match contro il Milan o se rientrerà, come è più probabile, contro il Verona. Oggi, per i bianconeri, sarà vigilia del match contro il Milan, ma Luciano Spalletti non parlerà in conferenza stampa e al suo posto ci sarà Gleison Bremer. Il difensore brasiliano incontrerà la stampa alle ore 14:30. Dunque, non si potranno avere notizie fresche sulle condizioni degli acciaccati, visto che difficilmente Bremer sarà in possesso di queste informazioni, che sono in possesso solo dello staff tecnico.

La Juventus non molla Bernardo Silva.
La Juventus sembra già avere le idee chiare su quello che dovrà fare nel mercato estivo. I bianconeri vogliono profili di esperienza e qualità per dare a Spalletti una squadra di livello che possa competere su più fronti. Il nome in cima alla lista della Juventus è quello di Bernardo Silva. Il portoghese lascerà il Manchester City a fine stagione a parametro zero ed è una ghiotta occasione per molti grandi club. La Juventus è pronta a fare di tutto per arrivare a Bernardo Silva. I bianconeri hanno già avuto diversi colloqui con l’agente del giocatore e presto potrebbero avere un nuovo summit con Jorge Mendes. La Juventus vuole capire nel dettaglio cifre e particolari di un possibile contratto. Ma quello che è certo è che la dirigenza juventina proverà in tutti i modi a convincere Bernardo Silva della bontà del suo progetto. Adesso si attendono questi nuovi confronti tra i bianconeri e Mendes per capire davvero se questa operazione sarà fattibile, al netto anche della forte concorrenza. Infatti, le pretendenti per il portoghese non mancano, ma la Juventus userà tutte le sue carte per provare a portare a Torino uno dei centrocampisti più forti d’Europa.

La Juventus segue anche la situazione di Lewandowski.
Bernardo Silva non è l’unico parametro zero che interessa alla Juventus. Infatti, i bianconeri stanno monitorando anche la situazione di Robert Lewandowski. Il polacco va a scadenza a giugno con il Barcellona; ciò nonostante, il club catalano sta provando a rinnovargli il contratto. La situazione, però, è parecchio intricata, perché Laporta offre un ingaggio al ribasso e questo non sarebbe piaciuto a Lewandowski, che così si sta guardando intorno per capire quale sarà il suo futuro. Il polacco piace anche alla Juventus, che cerca un attaccante da inserire in rosa. Spalletti vuole un giocatore di peso da affiancare, eventualmente, a Vlahovic, per il quale non si registrano novità sul fronte rinnovo. Anche se il club bianconero e DV9 si sarebbero comunque dati una priorità, se ne riparlerà a fine stagione. Nel frattempo, la Juventus sta cercando di capire qual è la situazione di Lewandowski e non si escludono incontri con il suo agente. Pini Zahavi è atteso in Italia e forse una chiacchierata con la dirigenza bianconera se la farà. Dunque, la Juventus è già molto attiva sul mercato, perché questa estate non ci si vorrà far trovare impreparati. I bianconeri programmano il futuro per consegnare il prima possibile una squadra pronta e di livello a Spalletti, che ha sposato la causa juventina con un’idea chiara in testa: tornare a vincere.

Articoli correlati
Calciomercato Juventus, dal rinnovo di Vlahovic alle opzioni Stiller, Lewandowski... Calciomercato Juventus, dal rinnovo di Vlahovic alle opzioni Stiller, Lewandowski e Goretzka. Sogno Bernardo Silva
Milan-Juve attacchi in cerca d'autore. QS in apertura: "Caccia ai gol da Champions"... Milan-Juve attacchi in cerca d'autore. QS in apertura: "Caccia ai gol da Champions"
Andrea Agnelli torna come investitore con Gamma Waves Partners Andrea Agnelli torna come investitore con Gamma Waves Partners
Altre notizie Serie A
Calciomercato Juventus, dal rinnovo di Vlahovic alle opzioni Stiller, Lewandowski... Calciomercato Juventus, dal rinnovo di Vlahovic alle opzioni Stiller, Lewandowski e Goretzka. Sogno Bernardo Silva
Torino, l'avviso di Paleari: "Non siamo in vacanza. Anche perché D'Aversa..." Torino, l'avviso di Paleari: "Non siamo in vacanza. Anche perché D'Aversa..."
Tutti i calciatori vogliono la permanenza di Allegri: leggete pure. La società lo... Tutti i calciatori vogliono la permanenza di Allegri: leggete pure. La società lo seguirà?
Ederson e il futuro del centrocampo dell'Atalanta tra ristrutturazioni e valutazioni... Ederson e il futuro del centrocampo dell'Atalanta tra ristrutturazioni e valutazioni per l'estate
Inter a Torino per avvicinarsi allo scudetto. Lautaro punta la finale di Coppa Italia... Inter a Torino per avvicinarsi allo scudetto. Lautaro punta la finale di Coppa Italia
La Juve all’assalto di Bernardo Silva: il colpo che può cambiare il mercato La Juve all’assalto di Bernardo Silva: il colpo che può cambiare il mercato
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 aprile Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 aprile
Bologna, occhi sul Paris FC per l'estate: dei francesi piacciono Koleosho e Mascardo... Bologna, occhi sul Paris FC per l'estate: dei francesi piacciono Koleosho e Mascardo
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Inter, Palestra è la prima scelta per la fascia. A centrocampo idea Perrone. Su Frattesi ritorno di fiamma della Roma. Il Napoli su Joao Gomes e Rios. Vanoli-Grosso: presente e futuro per la panchina viola?
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica dopo Napoli-Cremonese e le probabili formazioni del 34° turno
Immagine top news n.1 Il Napoli travolge la Cremonese e riecco De Bruyne. Conte-Lukaku c'eravamo tanto amati
Immagine top news n.2 Gasperini vince, Ranieri silurato con un comunicato durissimo: “La Roma sempre al primo posto”
Immagine top news n.3 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 34ª giornata di campionato
Immagine top news n.4 Napoli, Conte: "Lukaku? Il mio ufficio era lì, ma nessuno ha bussato alla mia porta"
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: Napoli a +3 sul Milan, la Cremo rischia il sorpasso dal Lecce
Immagine top news n.6 Il Napoli rinvia la festa scudetto dell'Inter: contro la Cremonese non c'è storia, è 4-0
Immagine top news n.7 Milan-Como a Perth convince la FIFA: in arrivo protocollo per consentire le partite all'estero
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Finisce sempre nel peggiore dei modi: Lukaku è tutt'altro che una bandiera Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ranieri-Roma, è addio: ora il lieto fine in Nazionale. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Il Chelsea è il più grande fallimento della storia dei progetti calcistici mondiali
Immagine news podcast n.3 Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Cinque giocatori dell'Udinese su cui c'è la fila sul mercato estivo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Spalletti-Allegri, ecco chi tornerà a vincere prima secondo gli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Lerda: "Tutta la pressione è sull'Arezzo. Se non sale in Serie B, avrà grandi rimpianti"
Immagine news Serie C n.3 Chi vincerà il Girone B? Pillon: "L'Arezzo ha il destino nelle proprie mani, ma serve attenzione"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato Juventus, dal rinnovo di Vlahovic alle opzioni Stiller, Lewandowski e Goretzka. Sogno Bernardo Silva
Immagine news Serie A n.2 Torino, l'avviso di Paleari: "Non siamo in vacanza. Anche perché D'Aversa..."
Immagine news Serie A n.3 Tutti i calciatori vogliono la permanenza di Allegri: leggete pure. La società lo seguirà?
Immagine news Serie A n.4 Ederson e il futuro del centrocampo dell'Atalanta tra ristrutturazioni e valutazioni per l'estate
Immagine news Serie A n.5 Inter a Torino per avvicinarsi allo scudetto. Lautaro punta la finale di Coppa Italia
Immagine news Serie A n.6 La Juve all’assalto di Bernardo Silva: il colpo che può cambiare il mercato
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Cesena-Sampdoria: sfida di riscatti e certezze
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Venezia-Empoli: primo match point per i lagunari, azzurri con l’acqua alla gola
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Sudtirol-Mantova: tre punti per blindare la salvezza e sognare
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Reggiana-Palermo: sfida di sogni e speranze
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Pescara-Juve Stabia: il popolo dell'Adriatico si affida a Lorenzo Insigne
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Frosinone-Carrarese: promozione e play-off passano dallo Stirpe
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Crotone, Vrenna: “Avanti senza cambiare rotta. Rammarico per attacchi gratuiti”
Immagine news Serie C n.2 Virtus Verona, domani l'ultima in C. Fresco: "Importante per un'eventuale riammissione"
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, Corini non molla: "Secondo posto fondamentale da raggiungere"
Immagine news Serie C n.4 Foggia, 90' per evitare la D. Barilari: “Può essere la serata più brutta della mia vita"
Immagine news Serie C n.5 Dal Campobasso al Maradona: il “piccolo” filo rosso dietro il gol di McTominay
Immagine news Serie C n.6 Ascoli, 90' per la Serie B. Tomei: "Dobbiamo isolarci da tutto. Otteniamo il massimo, poi..."
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bologna-Roma
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta-Lazio
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter-Como
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Sassuolo, Carnevali: "La Lega femminile funziona se la Serie A obbliga tutti i club"
Immagine news Calcio femminile n.2 Il Bayern prova a insidiare le plurivincitrici: nel weekend al via le semifinali di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.3 Pinones-Arce: "Felice di proseguire con la Fiorentina. Siamo all'inizio di un percorso"
Immagine news Calcio femminile n.4 Caruso ancora campionessa di Germania: secondo titolo col Bayern. E può puntare al triplete
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, Mazzoncini: "Rinnovo Pinones Arce per un progetto di ampio respiro"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, rinnovo in panchina: Pinones-Arce prolunga fino al 2028
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?