La Juve pensa ancora a Mateta. E lui ha fatto sapere al Crystal Palace di voler andar via

Jean-Philippe Mateta vuole lasciare il Crystal Palace. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il calciatore e il suo entourage ha informato il club della sua intenzione di andarsene dopo i colloqui avuti con Aston Villa e Juventus. La decisione definitiva la prenderà comunque la società proprietaria del suo cartellino, con le trattative che nel frattempo continuano ad andare avanti.

I bianconeri però stanno seguendo anche Youssef En-Nesyri del Fenerbahce e, qualora riuscissero a trovare l'accordo per il suo arrivo, ecco che mollerebbero la pista che porta al classe '97, che ha vinto una FA Cup e un Community Shield.

In carriera il centravanti vanta 185 presenze e 56 gol con il Crystal Palace, 71 apparizioni e 27 reti con il Mainz, 38 gettoni e 20 centri con il Le Havre, 27 match e 16 gol con lo Chateauroux, 3 incontri con il Lione, 16 sfide e 6 reti con la seconda squadra dei francesi e 2 partite e 4 centri con il Crystal Palace Under 23. Inoltre è sceso in campo 3 volte con la Francia, segnando 2 gol, 6 con l'Olimpica, con 5 reti all'attivo, 11 con l'Under 21, impreziosite da 3 centri, una con l'Under 20 e 3 con l'Under 19, siglando un gol.