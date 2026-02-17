Live TMW Galatasaray, Okan Buruk: "Siamo felici ma non abbiamo ancora fatto nulla"

20:52 - Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juventus. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore in diretta.

Sulla partita?

"Abbiamo fatto una partita molto bella e siamo felici, però non abbiamo vinto ancora nulla. Siamo consapevoli che ci sarà un'altra partita in trasferta e solo vincendo quella potremo essere realmente felici. Oggi abbiamo concesso due gol semplici soprattutto il primo perché avevamo preparato quella fase. Mi aspettavo una crescita nel secondo tempo e così è stato. La Juventus poi in dieci non è riuscita a reagire e abbiamo avuto ottenuto un risultato importante. Ora pensiamo al ritorno perché la Juventus è una squadra molto forte".

Ora puoi puntare su tutta la rosa...

"Sono felice di questo perché siamo al completo e siamo una squadra migliore. Questo aiuta la squadra a fare delle prestazioni migliori, perchè aumenta la concorrenza negli allenamenti. Sono contento di aver fatto dei cambi e di vedere il livello dei miei giocatori, ma la seconda partita sarà sempre difficile e dobbiamo prepararla bene".

È una delle migliori partite?

"Abbiamo giocato bene contro il Bayern Monaco, Atletico Madrid e Liverpool. Noi contro le squadre forti riusciamo ad essere più bravi e concentrati. Siamo molto ambiziosi e vogliamo arrivare agli ottavi. Per il calcio turco questa vittoria è importante".

Che obiettivo avete in Champions?

"Noi vogliamo andare avanti, ma in Champions può succedere di tutto. Noi non dobbiamo parlare ma giocare le partite una alla volta".

È la prima volta che avete fatto 5 gol in Champions?

"Si è importante per noi ed è la prima volta che la Juve ha subito 5 gol in Champions. Siamo felici, ma non abbiamo fatto nulla e dobbiamo pensare al ritorno che sarà difficile".

Ora avete inserito la quinta marcia?

"Ora abbiamo vinto una sola partita e pensare alla seconda. Nel calcio può succedere di tutto e dobbiamo rimanere concentrati. Poi anche in campionato abbiamo una sfida importante, però ci fidiamo di noi e del nostro valore".

Termina la conferenza stampa di Okan Buruk