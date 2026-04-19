La Juventus convince ed è avanti all'intervallo contro il Bologna: a segno David al 2'

Avvio fulminante della Juventus, che indirizza subito il primo tempo contro il Bologna e va negli spogliatoi avanti 1-0. Bastano appena due minuti ai bianconeri per sbloccare la gara: azione rapida sulla destra e perfetto inserimento di Jonathan David, che di testa batte Ravaglia e firma il vantaggio.

La squadra di Luciano Spalletti continua a spingere con intensità, mettendo in difficoltà un Bologna inizialmente frastornato. Il raddoppio sembra nell’aria: Francisco Conceição sfiora il gol in più occasioni, trovando però sulla sua strada un attento Ravaglia, mentre Holm centra anche una clamorosa traversa dal limite.

Il Bologna prova a reagire soprattutto con Cambiaghi e Pobega, ma le iniziative restano isolate e poco incisive. I rossoblù faticano a superare il pressing juventino e raramente riescono a rendersi davvero pericolosi. Nel finale di primo tempo la Juventus gestisce il possesso e continua a cercare il raddoppio, senza però riuscire a concretizzare, pur andandoci vicino con un diagonale di David che finisce di poco a lato. Il punteggio resta sull’1-0, ma i bianconeri danno l’impressione di avere il controllo della gara.