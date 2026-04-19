Milan, Rabiot segna il gol che vale il secondo posto e poi gasa i tifosi sui social: "Mentalità"

"Mentalità". Il centrocampista francese Adrien Rabiot è stato ancora decisivo nella vittoria del Milan contro il Verona, firmando un gol pesante e confermando ancora una volta il suo ruolo da leader nella squadra di Allegri. Ma, oltre alla prestazione, a gasare i tifosi rossoneri è stato il messaggio pubblicato sui social dall'ex Juve al termine della partita del Bentegodi.

Il centrocampista francese ha voluto esaltare lo spirito del Milan con poche parole, puntando tutto su un concetto chiaro: la mentalità. Un riferimento diretto all’atteggiamento del gruppo, capace di reagire a un periodo difficile ed espugnare Verona, riprendendosi il secondo posto in classifica.