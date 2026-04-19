David-gol in soli 89 secondi: è il più rapido allo Stadium da quello di Vlahovic nel 2022

Sono bastati 89 secondi per lasciare il segno. Jonathan David ha aperto la partita di questa sera col Bologna con il gol più rapido segnato dalla Juventus in casa in Serie A negli ultimi anni: 1:29, quasi - sottolinea il profilo X di Opta Paolo - come la rete di Dusan Vlahovic contro la Roma nell’agosto 2022 (1:17 resta il riferimento assoluto recente per la Vecchia Signora).

La realizzazione contro i felsinei è stata anche l’ottava stagionale per David, la sesta in campionato. Numeri non certo straordinari, in una stagione vissuta tra alti e bassi, dove spesso è mancata continuità. Resta così aperto il tema del futuro: David non ha convinto del tutto l’ambiente bianconero e la sua posizione è tutt’altro che definita in vista della prossima stagione. Ma intanto, al di là delle valutazioni, questa notte ha messo la firma su un piccolo record. E in un momento decisivo dell’anno, anche questo può avere un peso. L'obiettivo? Portare la Juventus in Champions League, poi si vedrà se sarà lui a giocarla da terminale offensivo di mister Luciano Spalletti.

La descrizione della rete dal live di TMW di Juventus-Bologna

Partenza sprint dei bianconeri: Holm appoggia a Kalulu, che mette in mezzo; incornata vincente di David e palla alle spalle di Ravaglia per l'1-0.