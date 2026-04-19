Il Milan di Allegri è il re degli 1-0: nessuno in Europa ha vinto più gare con questo risultato

Vincere, anche di misura. È il principio che ha accompagnato per anni Massimiliano Allegri e che oggi è tornato evidente anche nel percorso del Milan. Il cosiddetto “corto muso” allegriano è diventato una firma riconoscibile: risultati stretti, gestione dei momenti e massima concretezza.

I numeri del Diavolo lo confermano: nei cinque principali campionati europei, solo il Napoli ha vinto più partite con un solo gol di scarto (14) rispetto al Milan (13), ma i rossoneri - specifica il profilo X di Opta Paolo - guidano una classifica particolare: sono la squadra con più successi per 1-0, ben otto.