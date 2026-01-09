Ratkov, Taylor, Toth, Timber: la rivoluzione della Lazio e come cambia l'11 di Sarri

In casa Lazio è partita la rivoluzione. Salutato Mateo Guendouzi in mediana e annunciato Ratkov in attacco, fra poco sarà il turno di Kenneth Taylor, che stamattina si è presentato a Villa Mafalda per le visite mediche e la firma sul contratto fino al 2030.

Come vi abbiamo raccontato, la rivoluzione è appena iniziata e potrebbe riguardare diversi giocatori, in entrata e in uscita.

Ma come potrebbe giocare la nuova Lazio? Nel 4-3-3 di Sarri Ratkov potrebbe avere subito spazio al centro dell'attacco, con Isaksen e Zaccagni ancora prime scelte. Da capire se potrà arrivare un'alternativa dal mercato per l'italiano (come Daniel Maldini) sulla sinistra.

Mediana come si diceva in corso di cambiamenti importanti. Se al centro rimane Cataldi, le mezzali sono gli innesti più attesi ora. L'obiettivo importante è Quinten Timber, più defilato Giovanni Fabbian. C'è poi Alex Toth: gli ungheresi del Ferencvaros chiedono 15 milioni, la Lazio è pronta a offrire un prestito con obbligo di riscatto da 12 milioni complessivi.