Caos arbitri, l'appello di Calvarese: "Abbassiamo i toni, o non arriviamo in fondo al campionato"

Il tema delle decisioni arbitrali resta centrale nel dibattito che ruota attorno al calcio italiano. Nel turno infrasettimanale non sono mancati gli episodi che hanno fatto discutere, su tutti il non-rigore alla Lazio contro la Fiorentina (Sozza sarà fermato, leggi qui). L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha detto la sua in merito ai toni accesi che da più parti si stanno avendo nel commentare l'operato dei direttori di gara.

In una intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha evidenziato come sia "assolutamente necessario" abbassare tali toni. "Per due motivi" - sottolinea - ". Il primo: si è appena chiuso il girone d’andata e ne manca un altro… Il secondo: è uno dei campionati più difficili e competitivi degli ultimi anni, da qualunque parte lo si guardi, scudetto, Europa e retrocessione", ha fatto notare.

Insomma, secondo Calvarese in un momento così caldo servirebbe "azzerare le polemiche", perché "sennò in fondo non ci si arriva". Poi ha aggiunto un confronto con il campionato più ricco e seguito del mondo, ovvero il campionato inglese. Dove a suo dire il tema è trattato in maniera differente: "Sono un appassionato di Premier: le assicuro che arbitri e Var non sono messi alla gogna come da noi. E le loro unità non le ritengo migliori dei nostri arbitri".