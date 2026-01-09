Palermo, Bani: "Adesso sono capitano, ma non mi serviva la fascia per essere leader"

"Finché c’era Brunori il capitano è sempre stato lui, adesso tocca a me". Il difensore del Palermo Mattia Bani intervistato da RGS ha parlato del suo nuovo ruolo nello spogliatoio dopo la partenza dell'attaccante in direzione Sampdoria spiegando però di non sentire il bisogno della fascia al braccio per essere uno dei leader dello spogliatoio.

"Mi fa piacere, è una responsabilità importante, ma non ho bisogno della fascia per prendermi le mie responsabilità. - ha proseguito Bani come riporta Stadionews.it soffermandosi poi su Brunori- “Gli ho fatto un 'in bocca al lupo', pero faccia una grande seconda parte di stagione, se lo merita”.

Spazio poi al cammino della squadra in questa prima parte di stagione con lo sguardo rivolto alla ripresa del campionato: “Dobbiamo ripartire con lo spirito giusto per come abbiamo finito l’anno. La vittoria col Padova ci ha dato morale. Ce la stiamo giocando fino alla fine, ma dobbiamo migliorare alcuni passaggi a vuoto. Abbiamo quello che ci siamo meritati, ora dobbiamo meritarci di più“.