Palermo, Diakité resta sempre in uscita. Nonostante sia sfumato il ritorno di Magnani

Nonostante sia sfumato il ritorno di Giangiacomo Magnani, anche per via di un infortunio che lo terrà ai box per circa 40 giorni, dalla Reggiana in casa Palermo resta sempre in uscita il duttile Salim Diakité, calciatore in grado di giocare sia da centrale nella difesa a tre sia da esterno a destra. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

Il classe 2000, che in questa stagione è sceso in campo in 14 occasioni mettendo a segno anche un gol, piace molto all’Avellino in Serie B oltre che ad alcuni club di Ligue1 e quasi certamente lascerà la piazza siciliana dove era arrivato nel gennaio del 2024 dalla Ternana. Una partenza quella del francese che dovrà essere compensata dall’arrivo di un altro elemento per completare il reparto a disposizione di mister Inzaghi che comunque recupera l’esperto Bartosz Berezynski che aveva saltato le ultime due gare del 2025 . Senza contare che Davide Veroli, molto ambito da diversi club cadetti, è stato tolto dal mercato essendo l'unico mancino di ruolo in rosa e potendo anch'egli ricoprire più ruoli.

A prescindere dal ritorno del polacco un centrale difensivo dovrebbe arrivare nel corso di questo mercato, anche se al momento la società è più orientata a lavorare sulle uscite e alla ricerca di un elemento offensivo che possa sostituire Matteo Brunori, ceduto alla Sampdoria, e agire alle spalle di Pohjanpalo.