Rodrygo Goes, un affare per il Real Madrid. Pagato solo 45 milioni, ne vale il doppio

Negli ultimi anni il Real Madrid ha pescato a piene mani dal Sudamerica. Spesso bene, altre volte male. Certo è che Rodrygo Goes è stato un grande colpo. Pagato 45 milioni - di cui 40 andati al Santos mentre altri 5 finiti nelle mani del suo agente che deteneva il 20% del cartellino - è stato uno dei protagonisti delle annate dei Blancos. Magari non da protagonista assoluto, perché i gol li ha sempre fatti qualcun altro: Karim Benzema, per esempio, oppure Vinicius Jr. Però nelle annate in cui il Real ha vinto le due ultime Champions ha messo insieme bottini non banali.

19 gol nel 2021-22, 14 nel 2023-24. Paradossalmente nelle ultime cinque stagioni ha sempre messo a segno 5 reti in Champions, alcune importantissimi per passare turni difficili. Certo, è meno sotto i riflettori rispetto ai suoi compagni di squadra, ma è spesso utilissimo perché può giocare su più lati del campo, riesce a creare superiorità numerica e situazioni di gioco molto difficili da anticipare.

Poi, certo, il calcio sta prendendo sempre più la piega dei gol segnati e degli assist messi a referto, soprattutto da quando ci sono le statistiche. Rodrygo è un giocatore chiave del Real seppur non eccella in questo. Vorrà dire pure qualche cosa e per questo vale il doppio rispetto a quanto pagato oramai 7 stagioni fa. Oggi Rodrygo compie 25 anni.