Sampdoria, niente Mitoglou in difesa: affare saltato. Ora tutto su Viti e Pedro Felipe

Niente da fare per il tesseramento di Gerasimos Mitoglou. La Sampdoria ha infatti deciso di non tesserare il centrale greco, che sarebbe arrivato a costo zero dall’AEK Atene, a causa delle condizioni fisiche non perfette. Il giocatore lo scorso tre gennaio aveva svolto le visite mediche con il club, trattenendosi un’ora in più del centrocampista Esposito, per alcuni esami più approfonditi tra cui una risonanza magnetica. I risultati arrivati non hanno convinto però la società blucerchiata sulla condizione del calciatore fermo dallo scorso maggio e portato alla decisione di non tesserarlo e virare su un altro elemento per la retroguardia.

Lo riferisce Il Secolo XIX spiegando che, vista l’emergenza, potrebbe essere inserito nuovamente in lista quel Simone Romagnoli che è rientrato da poco e ha giocato con la Primavera lo scorso 20 dicembre che potrebbe andare in panchina ad Avellino.

Nel frattempo la società cercherà di stringere per portare in blucerchiato almeno un altro elemento in difesa. I nomi sono quelli del classe 2002 Mattia Viti, che dovrebbe tornare al Nizza dopo una prima parte di stagione con la maglia della Fiorentina - dove ha giocato 10 gare - per poi essere prestato nuovamente, e quello del 2004 Pedro Felipe della Juventus Next Gen, che piace anche all’Avellino, che accetterebbe volentieri la piazza ligure. In questo caso però va atteso l’ok del club bianconero che è in emergenza difensiva e per questo ha chiamato il calciatore ad aggregarsi alla prima squadra allenata da Spalletti.