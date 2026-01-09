Monza, Obiang torna infortunato dalla Coppa d'Africa: lesione al flessore. Salterà l'Entella

"Tra l'altro, dovremmo fare a meno di Obiang, il regalino dal ritorno delle Nazionali". Nella conferenza stampa di ieri il tecnico del Monza Paolo Bianco aveva annunciato così l'assenza dell'esperto centrocampista tornato acciaccato dagli impegni di Coppa d'Africa con la Guinea Equatoriale, eliminata alla fase a gironi.

Il classe '92, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha riportato una lesione al flessore che gli farà certamente saltare la sfida contro la Virtus Entella e che potrebbe tenerlo fuori anche in occasione di quella successiva nel big match contro la capolista Frosinone. Un bel problema per il tecnico biancorosso che ha visto partire il giovane Kevin Zeroli in direzione Juve Stabia e che a breve saluterà anche un altro centrocampista centrale, che è stato davvero poco utilizzato in stagione, come Jacopo Sardo che dovrebbe passare al Pescara via Milan.