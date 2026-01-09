Empoli, suggestione Maleh per il centrocampo. Si tratterebbe di un ritorno

Con Ignacchiti e Belardinelli che sono in uscita in casa Empoli ci si guarda intorno alla ricerca di innesti in mezzo al campo con il direttore sportivo Stefano Stefanelli che avrebbe messo nel mirino una vecchia conoscenza del club azzurro.

Il nome, come riporta La Nazione, è quello di Youseff Maleh, italo-marocchino classe '98, che al Lecce ha trovato poco spazio finora – solo sei presenze e 290 minuti in campo - , ma che complice l’infortunio di Berisha è stato schierato da titolare nelle ultime tre giornate. Una suggestione, scrive il quotidiano toscano, che però avrebbe le caratteristiche giuste per rinforzare la linea mediana empolese. Il calciatore conosce già la piazza avendo giocato due stagioni a Empoli collezionando 58 presenze con una rete.

È invece sfumata la pista che portava a Luka Mikulic, classe 2005 croato del NSK Posusje in Bosnia dove ha collezionato 19 presenze nel massimo campionato. Il giocatore infatti è stato annunciato dagli svizzeri del Grasshoppers.