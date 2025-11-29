La Juventus pareggia subito: Yildiz lesto e letale, Cagliari ripreso 1-1
La Juventus reagisce subito! Il Cagliari si fa trovare impreparato ad uno sfondamento di Khephren Thuram, bravo Yildiz a raccogliere la palla vagante e a lasciar partire una conclusione imparabile in fondo alla porta. È 1-1 allo Stadium, tutto da rifare per i rossoblù.
