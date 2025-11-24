Lazio, Patric: "Siamo un po’ in ritardo ora ma l’anno è lungo e la strada è giusta"

Successo casalingo per la Lazio. La squadra di Maurizio Sarri si è imposta all'Olimpico contro il Lecce per 2-0. Una vittoria che permette alla squadra della capitale di ricevere una bella iniezione di fiducia in vista del futuro. Ed intervenuto in zona mista dopo il match, il difensore biancoceleste Patric ha analizzato ai microfoni dei media presenti: "Una bella partita e un’altra rete inviolata - riportano i colleghi de Lalaziosiamonoi.it -. Avremmo potuto fare più gol, ma abbiamo giocato bene sia dietro che davanti.

Anche nel palleggio penso sia stata la miglior gara dell’anno, continuiamo su questa strada. La classifica alla fine è quella che viene fuori da ogni gara: dobbiamo pensare al campo. Siamo un po’ in ritardo ora ma l’anno è lungo e la strada è giusta. Piano piano facendo due o tre vittorie di fila si ritorna lì. Oggi non era facile entrare dopo tanti mesi con quella situazione, ma mi sono trovato bene.

Cerco sempre di dare tutto per questa maglia, a prescindere dai minuti. Mi alleno al 100% per farmi trovare pronto. Il vuoto sugli spalti? Ci sono mancati i nostri tifosi, in casa sono un’arma in più e un valore aggiunto. Speriamo ci siano dalla prossima".