TMW Nel weekend la dirigenza della Fiorentina ha visto gli agenti di Dodo. Il punto sul rinnovo

Si stanno riallacciando i contatti tra la Fiorentina e Dodo sul tema del rinnovo di contratto, dopo tanti mesi di silenzio che avevano fatto seguito a un iniziale raffreddamento del rapporto tra le parti per via di una trattativa che a un certo punto sembrava arrivata in porto ma poi ha dato l'idea di essere naufragata. Con i movimenti degli ultimi giorni, dopo che ormai da più di un mese la Fiorentina aveva fatto sapere informalmente di essere pronta a riaprire il canale, è possibile anche tornare a respirare un maggior ottimismo sul tema.

Secondo quanto ricostruito da Tuttomercatoweb.com, infatti, nel fine settimana gli agenti di Dodo erano a Firenze e sabato pomeriggio hanno presenziato allo stadio Franchi per la sempre sentita partita dei viola contro la Juventus, nella quale Dodo peraltro è partito tra gli undici titolari salvo poi però lasciare il campo all'intervallo, a causa di un problema fisico alla coscia. Nelle ore a margine del match, c'è stata l'occasione di incontrarsi di persona con il nuovo direttore sportivo viola Goretti, pronto a portare avanti l'operazione disgelo già avviata dal suo predecessore Pradè.

L'obiettivo della Fiorentina è far firmare a Dodo un nuovo contratto fino al 2030 (con opzione o in via diretta) e per questo la società e i procuratori del laterale brasiliano classe 1998 si sono dati nuovo appuntamento nelle prossime settimane.