La Juventus riprende subito il Bodo: primo gol in bianconero per Openda, 1-1
Al 48' la rimette subito in partita la Juventus, con l'1-1 sul campo del Bodo/Glimt firmato da Lois Openda, che si sblocca così sul tabellino da calciatore della Juventus. Percussione bianconera in area, guidata dal neo entrato Yildiz. Va giù Miretti, ma Makkelie fa correre. L'azione prosegue e ci prova il numero 10 turco: sul rimpallo la sfera arriva a Openda, che con una conclusione di prima da rapace la pareggia. Dopo una revisione VAR da remoto, il gol è stato confermato.
