La Juventus sbatte sul muro del Cagliari: a Spalletti manca il centravanti

La Juventus è uscita sconfitta da Cagliari dopo aver subito un solo tiro in porta. I bianconeri si sono trovati di fronte a un muro che non sono riusciti ad abbattere. La Vecchia Signora ha dominato per gran parte della partita e ha anche colpito un palo, ma tutto questo non è bastato né per pareggiare né per vincere. Per la Juventus è stata dunque una serata amara e questo passo falso compromette in parte quanto di buono era stato fatto nelle ultime settimane. I bianconeri, però, devono ripartire dalle prestazioni offerte, pur con la consapevolezza di dover essere più cattivi sotto porta. Adesso Spalletti dovrà essere bravo a cancellare l’amarezza e a concentrare la squadra sulla sfida contro il Benfica. Ciò che appare evidente è che alla Juventus serva un uomo fisico in area di rigore, perché è mancata la zampata finale in una gara di fatto dominata.

Spalletti amareggiato per il risultato.

La sconfitta contro il Cagliari è stata una vera beffa per la Juventus, che avrebbe meritato decisamente di più. Luciano Spalletti, al termine della gara, ha analizzato la prestazione dei suoi in conferenza stampa: “I cross vanno fatti bene per essere sfruttati, ma è anche vero che in qualche occasione abbiamo avuto anche sfortuna. Noi la partita l’abbiamo fatta, in partite come questa c’è il rischio di prendere le ripartenze. Noi in realtà non abbiamo preso nemmeno quelle. Devi solamente essere bravo a sfruttare le occasioni, come ha fatto il Cagliari. Evidentemente oggi doveva andare così. Quando siamo arrivati nella zona calda, forse non sempre siamo stati bravi a concludere. Dobbiamo diventare più scaltri. Faccio i complimenti al Cagliari, al suo pubblico e al suo Presidente. Noi ora pensiamo alla prossima. Sicuramente c’è da lavorare sulle troppe perdite di tempo, perché spezzettano troppo il gioco”. La gara contro i rossoblù è stata una sorta di replay di quanto già visto in passato, ma il tecnico di Certaldo ha sottolineato di non poter rimproverare nulla ai suoi ragazzi: “Analogie con il Lecce? Non lo so, noi abbiamo fatto le partite esattamente come le dovevamo fare. Certo, la sconfitta non fa piacere, ma nemmeno il pareggio ci sarebbe andato bene”. Infine, Spalletti ha analizzato la prestazione di Yildiz: “Ha sempre la stessa qualità, è stato bravo e ha fatto una buonissima prestazione, nonostante fosse un po’ influenzato”.

Giocatori abbattuti dopo la sconfitta di Cagliari.

Nel post gara Luciano Spalletti ha spiegato come la squadra fosse abbattuta dopo il risultato maturato contro il Cagliari. I bianconeri avrebbero meritato di più e certamente la buona sorte non li ha assistiti. La Juventus paga ogni minimo errore e, quando ha l’occasione di segnare, entrano in gioco i pali e gli stati di grazia dei portieri avversari. Questo deve far riflettere il gruppo, che dovrà trovare quella malizia in più per concretizzare le numerose azioni create. Adesso, però, la Juventus non deve abbattersi, perché le prestazioni restano comunque confortanti anche quando non arrivano i risultati. A suonare la carica ci ha pensato Locatelli in conferenza stampa, mettendo già nel mirino i prossimi impegni: “Credo ci sia mancata della cattiveria. Abbiamo preso gol in maniera sfortunata ma noi dobbiamo continuare a lavorare, senza abbatterci. L’atteggiamento c’è stato e dobbiamo continuare su questa strada”. Infine, anche al capitano della Juventus è stato chiesto se ci fossero similitudini tra la sfida contro il Lecce e quella contro il Cagliari: “Può essere che siano simili. Dovevamo sbloccarla e non ci siamo riusciti. Siamo stati frenetici su alcune scelte ed è andata bene a loro. Noi dobbiamo continuare a lavorare”.