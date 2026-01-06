La Juventus torna a sorridere, David ringrazia Spalletti: 3-0 al Sassuolo, le immagini
La Juventus di Luciano Spalletti torna a sorridere dopo il pareggio amaro con il Lecce. I bianconeri superano con il risultato di 3-0 il Sassuolo al Mapei Stadium, al termine di una gara dominata dal primo all'ultimo minuto: decisivo per sbloccare la partita l'autogol di Muharemovic, poi ci hanno pensato David e Miretti a chiudere la pratica.
In maglia azzurra, la Vecchia Signora rilancia così le proprie ambizioni di classifica, portandosi momentaneamente a -3 dall'Inter prima in classifica, sebbene i nerazzurri - come pure Milan e Napoli - abbiano due partite in meno rispetto alla squadra allenata da Spalletti. Che, pensando all'obiettivo quarto posto (e quindi Champions League), aggancia invece la Roma.
Nelle foto in calce, le immagini più belle della partita giocata al Mapei Stadium.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.