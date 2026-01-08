La Fiorentina fa 2-2 sul campo della Lazio, Commisso: "Altro punto messo da parte, bravi"
La Fiorentina conclude il suo cammino nel girone d'andata di questa Serie A con un rocambolesco pareggio per 2-2 sul campo della Lazio. Al termine della partita Rocco Commisso, presidente della società toscana, ha seguito la partita dalla tv e al termine ha contattato telefonicamente il direttore generale del club, Alessandro Ferrari. E ha commentato la gara affermando: "Avanti così, non era facile, un altro punto messo da parte. Bravi ragazzi continuate cosi".
