La Lazio a caccia di un altro centrocampista: chiesto Tim Iroegbunam, no dell'Everton

Con Romagnoli bloccato, tutti gli sforzi sul mercato in casa Lazio sono tornati sulla mezzala mancante con un occhio all’attacco, dove non sono escluse le cessioni di almeno uno tra Cancellieri, Isaksen, Noslin e Dia, il quale ha offerte dalla Premier League.

Sempre dalla Premier League poteva aprirsi un canale con l'Everton. Secondo quanto infatti riferito dal Corriere dello Sport, negli scorsi giorni gli uomini di mercato dei biancocelesti hanno trattato il mediano inglese classe 2003 Tim Iroegbunam. La Lazio ha fatto un'offerta che però è stata prontamente rispedita al mittente. Per questo motivo, il ds Fabiani sta ancora monitorando altri profili perché a centrocampo l'innesto del solo Taylor non può bastare, visti i problemi fisici di Rovella, Vecino e Basic, Belahyane è sul mercato e Dele-Bashiru ai margini.

Nel frattempo la Lazio avanza per Daniel Maldini. Secondo quanto raccolto da TMW, i biancocelesti sono vicini a definire l'accordo con l'Atalanta per il fantasista figlio d'arte classe 2001 con un prestito e diritto di riscatto che diventa obbligo a certe condizioni a circa 13-14 milioni.