La Lazio abbandona la pista Toth: il Bournemouth è in chiusura con il Ferencvaros

Proseguono senza sosta i contatti tra il Bournemouth e il Ferencvaros per definire il trasferimento di Alex Toth. Secondo quanto riferito da Sky Sports i due club si starebbero avvicinando a un accordo definitivo. Dopo il no degli ungheresi a una prima offerta di circa 10 milioni di euro, le parti sono tornate a trattare riducendo sensibilmente la distanza tra domanda e offerta. Un segnale chiaro sull'imminente chiusura dell'operazione arriva direttamente dal campo: il Ferencvaros è impegnato oggi alle 14 nella sfida contro il Midtjylland, ma il centrocampista ventenne non figura nella lista dei convocati.

Toth, il cui contratto scade tra due anni e mezzo, è stato accostato a diverse squadre durante questa sessione di mercato, ma ha espresso una chiara preferenza per il salto in Premier League. Sebbene il Ferencvaros preferirebbe trattenere il talento classe 2005 fino all'estate, la dirigenza ha fatto sapere che non si opporrà alla cessione immediata qualora venisse presentata l'offerta economica ritenuta congrua.