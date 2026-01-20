Premier e Bournemouth, ecco Toth: "Qui è fantastico, mi hanno convinto subito i dirigenti"

Meglio la Premier League e il progetto tecnico del Bournemouth della Lazio. Si può riassumere così la scelta di Alex Toth, centrocampista di innato talento e classe 2005 che è stato appena annunciato dalle Cherries come nuovo rinforzo del mercato invernale. L'ungherese, cresciuto nell'Academy del Ferencvaros prima di compiere il grande salto in prima squadra, ha attirato l'attenzione di diversi occhi indiscreti e la società biancoceleste di Maurizio Sarri aveva tentato il colpaccio. Ma Toth alla fine ha preferito pescare la carta del Bournemouth ed essere allenato da mister Andoni Iraola.

Apposto l'autografo sul suo nuovo contratto con le Cherries, valido fino all'estate del 2031, Toth ha condiviso le sue prime sensazioni per questo grande passo in carriera: "È fantastico far parte di questo club e sono entusiasta di poter raggiungere grandi obiettivi", ha esordito. "Quando ho saputo per la prima volta dell’interesse del Bournemouth, ero felice ed emozionato perché è un grande club della Premier League, il miglior campionato del mondo e il più competitivo", il racconto del 20enne ungherese.

"L’intero club, tutta la struttura, è fantastica", ha aggiunto. "Parlare con i dirigenti mi ha convinto subito, perché sono persone eccezionali. Non vedo l’ora di ottenere grandi risultati e raggiungere traguardi importanti con questa squadra".