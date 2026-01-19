L'ex romanista Tiago Pinto beffa la Lazio: il centrocampista Toth va al Bournemouth

Non sarà alla Lazio il futuro di Alex Toth (20 anni), almeno non quello più prossimo, visto che è ormai tutto definito per il passaggio del centrocampista ungherese classe 2005 al Bournemouth. Lo riferisce il giornalista specializzato sul calciomercato Fabrizio Romano, aggiungendo che mancano di fatto solo gli annunci ufficiali perché il passaggio dal Ferencvaros alle Cherries di Inghilterra possa considerarsi concluso davvero.

Toth si è già sottoposto alle visite mediche di rito con il Bournemouth nelle scorse ore, per un affare complessivo da circa 12 milioni di euro in favore del Ferencvaros. Il profilo del centrocampista classe 2005 era stato accostato anche alla Lazio, che sembrava poterci arrivare ma si è dovuta arrendere di fronte all'azione della squadra di Premier League, il cui mercato è curato dall'ex romanista Tiago Pinto.

Tra l'altro a proposito di Toth, aveva parlato nei giorni scorsi Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, lamentandosi di fatto di come la notizia fosse uscita troppo presto e avesse finito per danneggiare i capitolini: "Alex Toth era sconosciuto a tutti quanti, viene benedetto dal mister e improvvisamente diventa un giocatore da Chelsea", aveva detto il dirigente. E probabilmente, considerando che poi è andato al Bournemouth, aveva ragione.