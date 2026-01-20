Ufficiale Lazio, cuore in pace: ufficiale l'arrivo di Toth al Bournemouth. Tiago Pinto: "Siamo entusiasti"

"Il Bournemouth è lieto di annunciare l’ingaggio del centrocampista di grande talento Alex Tóth". Così le Cherries hanno annunciato l'arrivo del gioiellino classe 2005, conteso e definitivamente scippato alla Lazio: Alex Toth, centrocampista ma all'occorrenza mediano e trequartista, ha firmato con il club inglese un contratto di 5 anni e mezzo (fino all'estate del 2031).

Addio dunque al Ferencváros, giganti ungheresi attuali campioni del proprio campionato, per il 20enne è tempo di indossare la maglia del Bournemouth e avventurarsi in Premier League. Tra l'altro è il secondo calciatore ungherese a circolare dalle parti del club inglese, seguendo le orme del connazionale Milos Kerkez oggi al Liverpool.

Tóth, che la scorsa stagione ha vinto il titolo della Nemzeti Bajnokság nel suo paese, è cresciuto nel settore giovanile del Ferencváros e ha collezionato 52 presenze con la prima squadra, segnando quattro gol. Il giovane ha rappresentato la Nazionale in tutte le categorie giovanili a partire dall’Under 18, totalizzando nove presenze con la nazionale maggiore dopo aver debuttato lo scorso anno.

Il direttore del reparto calcio del Bournemouth, nonché ex Roma Tiago Pinto, ha rilasciato le prime dichiarazioni riguardo l'ingaggio: "Sono davvero felice di portare al club un talento così giovane come Alex e non vedo l’ora di lavorare con lui. Proviene da una società abituata a competere ai massimi livelli in Ungheria e anche in Europa, quindi siamo entusiasti di ciò che potrà dare al Bournemouth mentre continuerà a crescere sotto la guida di Andoni Iraola".