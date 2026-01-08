La Lazio abbraccia Taylor e rinnova Marusic. Roma-Raspadori ci siamo: le top news delle 22

Dopo Ratkov, la Lazio è pronta a piazzare un nuovo innesto in questa finestra invernale di mercato. Kenneth Taylor è sbarcato pochi minuti fa all’aeroporto di Ciampino, accolto dall’entusiasmo di circa settanta tifosi biancocelesti. Il centrocampista olandese è atteso ora dalle visite mediche e dagli ultimi adempimenti formali prima di mettersi a disposizione dello staff tecnico. Il club biancoceleste ha annunciato anche il rinnovo del contratto di Adam Marusic fino al 30 giugno 2028, con opzione per un’ulteriore stagione fino al 2029. Un segnale di continuità importante per uno dei pilastri della rosa biancoceleste.

Intanto la Roma si avvicina in maniera decisa a Giacomo Raspadori. Secondo quanto raccolto da TMW, la svolta è arrivata con la trasferta di ieri del direttore sportivo Frederic Massara, che ha incontrato gli agenti dell’attaccante per definire gli ultimi dettagli. Il club giallorosso, insieme a Gian Piero Gasperini, considera Raspadori il profilo ideale per rinforzare l’attacco e ha ritoccato verso l’alto l’offerta per l’ingaggio del giocatore. Ora si attende soltanto la conclusione dell’impegno dell’Atletico Madrid in Supercoppa di Spagna: in caso di eliminazione già nella serata odierna, l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a stretto giro.

Finale al cardiopalma nella Supercoppa di Francia, dove il Paris Saint-Germain conquista il trofeo superando l’Olympique Marsiglia soltanto ai calci di rigore. Il PSG passa in vantaggio dopo un quarto d’ora con Dembélé, ma nella ripresa l’OM ribalta la gara: Greenwood firma il pari su rigore, poi un’autorete di Willian Pacho completa la rimonta. Quando il successo marsigliese sembra ormai cosa fatta, al 95’ Gonçalo Ramos trova il 2-2 che manda il match ai rigori. Dal dischetto i parigini sono impeccabili con Ramos, Vitinha e Nuno Mendes, mentre Chevalier diventa protagonista respingendo i tentativi di O’Riley e Traoré. Il penalty decisivo di Doué consegna la coppa al PSG, lasciando grande amarezza al Marsiglia di De Zerbi.

Infine la serie A, con il pareggio fra Cremonese e Cagliari. Gol ed emozioni allo Zini, dove le due squadre si sono divise la posta in palio. Avvio veemente dei grigiorossi, che trovano subito il vantaggio con Johnsen su assist di Vardy, complice un errore di Mina, e raddoppiano poco dopo proprio con l’ex Leicester sfruttando una nuova sbavatura difensiva dei sardi. Nella ripresa il Cagliari rientra in partita con Adopo e, nel finale, trova il pareggio grazie al giovanissimo Yael Trepy, al debutto assoluto in Serie A. In pieno recupero Vandeputte va vicino al colpo del sorpasso, ma il suo esterno termina di poco a lato.