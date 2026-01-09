Ufficiale Genoa, nuovo prestito per il portiere Stolz. Fatta con gli austriaci del Grazer AK 1902

Rientrato al Genoa dopo un anno di prestito al al Rapid Bucarest, il portiere Franz Stolz non ha avuto neanche il tempo di disfare la propria valigia che è stato subito mandato in prestito ad una nuova squadra. Questa volta sono stati gli austriaci del Grazer AK 1902 ad accogliere l'estremo difensore.

Questa la nota:

"Franz Stolz è un Reds almeno fino all'estate e rafforzerà la squadra dei portieri.

Nell’ultima partita della stagione di Zweite Liga 2018/19, disputata il 1° giugno 2019, Stolz ha difeso per la prima volta la porta della prima squadra del Kapfenberg. Fino al termine della stagione 2020/21 ha collezionato complessivamente altre 34 presenze ufficiali, tra cui una nel febbraio 2021, in occasione della vittoria casalinga per 3-1 contro il KSV, gara in cui l’Alta Stiria ha affrontato il nostro GAK.

Il suo percorso in nazionale è iniziato nel 2018, anno in cui ha ricevuto la prima convocazione. Successivamente ha totalizzato cinque presenze con la Nazionale austriaca Under 18 e una con l’Under 21, nella larga vittoria per 10-0 contro l’Arabia Saudita. Tra i suoi compagni di squadra nelle selezioni giovanili figurano giocatori come Patrick Wimmer, Junior Adamu, Nicolas Seiwald, Alexander Prass e Romano Schmid.

Nell’estate del 2021 Stolz si è trasferito al St. Pölten, sempre in seconda divisione, dove è diventato il portiere titolare. Con il club ha collezionato 53 presenze ufficiali, comprese tre sfide contro il GAK, concluse con due pareggi e una sconfitta.

Nel gennaio 2024 arriva un passaggio importante della sua carriera: Stolz viene ingaggiato dal Genoa, club militante in Serie A. Pur non esordendo nel massimo campionato italiano, ha avuto l’opportunità di allenarsi con giocatori di grande esperienza come Kevin Strootman, Albert Gudmundsson e Matteo Retegui. Per alcune settimane è stato anche compagno di squadra di Mario Balotelli.

Al Genoa è stato allenato prima da Alberto Gilardino e successivamente da Patrick Vieira, campione del mondo ed europeo. Nell’inverno 2024/25 il portiere è stato ceduto in prestito al Rapid Bucarest: con il club rumeno ha collezionato 13 presenze ufficiali, subendo soltanto due sconfitte, e contribuendo a una serie di sette partite di campionato iniziali senza perdere".