Isaksen e Zaccagni decisivi. Il Messaggero in apertura: "Lazio in volo con le sue ali"

"Isaksen-Zaccagni, la Lazio in volo con le sue ali". Titola così in prima pagina il quotidiano Il Messaggero, che si concentra sul successo conquistato dai biancocelesti ai danni del Cagliari. La Lazio è riuscita ad avere la meglio nel posticipo della decima giornata disputato all'Olimpico, trascinata da due grandi reti firmate nella ripresa da Isaksen e Zaccagni. Un successo pesante per la formazione di Sarri, alle prese con la seconda vittoria nelle ultime tre di Serie A.

La Lazio infatti è riuscita a ritrovare i tre punti dopo il pareggio di Pisa, portandosi a quota 15 in classifica. Un balzo in avanti importante per i biancocelesti, che adesso occupano l'ottavo posto in classifica. Il 2-0 contro il Cagliari è un'iniezione di fiducia importante per la Lazio, che si è nettamente risollevata dopo un inizio non così felice in campionato. E ora la zona Europa è un po' più vicina per i capitolini, attesi da un match più che delicato nel prossimo turno.

La Lazio infatti tornerà in campo domenica prossima, ospite dell'Inter a San Siro nel posticipo dell'undicesima giornata fissato alle 20:45. Una gara che dirà tantissimo sulla tenuta e sulla crescita del gruppo di Sarri, che avrà di fronte un Inter in salute e reduce da un successo pesantissimo conquistato in casa del Verona, che ha permesso ai nerazzurri di accorciare rispetto al primo posto occupato dal Napoli, ora distante un solo punto dall'Inter così come da Milan e Roma.