Spalletti pronto a blindare Dusan, Tuttosport in apertura: "Vlahovic, gol per restare"
"Vlahovic, gol per restare" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Alle 21 Juventus-Sporting. Il nuovo tecnico rilancia le ambizioni di scudetto ("fino alla fine: anzi, oltre la fine") e richiama la squadra alla sua dimensione europea. "Questa è la suite del calcio, ce la giochiamo alla pari. Yildiz, un po' Kvara un po' Di Natale". David, pensieri di addio a gennaio: ma l'allenatore vuol provare a recuperarlo. Dal ritiro: pasti senza telefoni.
Qui Napoli - Di spalla spazio alle dichiarazioni di Antonio Conte, tecnico del Napoli, alla vigilia del match contro l'Eintracht Franforote. "Conte attacca ancora Marotta", scrive il quotidiano. "Noi in testa diamo fastidio. Arbitri? Qualcuno ha parlato ed è successo di tutto". La replica: "Dica ciò che vuole".
Qui Toro - "Basta rigorini contro il Toro". Protesta anche Cairo. Il presidente granata contesta il fallo di Casadei su Vural in occasione di Torino-Pisa: "È già la terza volta che succede". Oggi Fila aperto.
