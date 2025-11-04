Juve-Sporting alle 21, mossa Spalletti. Corriere dello Sport in apertura: "EuroLucio"
"EuroLucio" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. I bianconeri attesi alle 21 dalla sfida interna contro lo Sporting. Il tecnico pronto al debutto europeo con la Juventus a caccia della 30esima vittoria in Champions e apre anche alla permanenza di Dusan Vlahovic: "Lui vuole restare". Lodi anche per Yildiz: "Mi ricorda Kvara".
Serata Champions - Alle 18.45 in campo anche il Napoli, pronto a sfidare al Maradona i tedeschi dell'Eintracht Francoforte. Conte attacca alla vigilia: "Napoli dà fastidio". Antonio non ci sta: "Siamo primi tra tante difficoltà e facciamo paura". Protesta tedesca per il no ai tifosi: niente pranzo UEFA.
Serie A - Tra campo e ribaltoni in panchina: "Lazio, la serie Sarri": 12 punti in 6 partite per i biancocelesti, vittoria per 2-0 al Cagliari. Pronti due cambi in panchina: De Rossi in pole per il Genoa, D'Aversa per la Fiorentina.
