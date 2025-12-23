La magia di Neres in Supercoppa ruba la scena in Spagna: "Un gol alla Lamine Yamal"

La doppietta di David Neres nella finale di Supercoppa Italiana contro il Bologna non ha fatto rumore soltanto in Arabia Saudita e in Italia. L’eco della prestazione dell’esterno brasiliano del Napoli ha attraversato rapidamente i confini, arrivando con forza anche in Spagna, dove i principali quotidiani sportivi hanno celebrato soprattutto la bellezza del primo gol, diventato immediatamente virale.

Sia Marca che AS hanno dedicato ampio spazio alla giocata che ha sbloccato la finale contro il Bologna, mettendo il video in evidenza nelle rispettive home page. Per Marca, la rete dell’ala brasiliana è destinata a restare impressa: il quotidiano madrileno parla di una “doppietta strepitosa” e sottolinea come, al di là della qualità del secondo gol, sia stato soprattutto il primo a fare la differenza. “Un gol di livello che solo pochi giocatori al mondo possono realizzare”, scrive il giornale, titolando in modo evocativo: “Neres segna il gol del Natale: un tiro ‘laminesco’ (riferimento a Lamine Yamal, ndr) inarrestabile!”.

Sulla stessa linea AS, che definisce “strepitoso” il primo centro del brasiliano e rimarca l’impatto decisivo della sua doppietta nella vittoria del Napoli nella finale di Supercoppa. Un riconoscimento internazionale che certifica non solo il peso del trofeo conquistato dagli azzurri, ma anche lo status crescente di Neres, sempre più uomo copertina del Napoli di Conte. In una notte già speciale per il club partenopeo, il sigillo di Neres ha trovato consacrazione anche all’estero, trasformandosi in un gol destinato a viaggiare a lungo nelle rassegne europee.