La notte porta consiglio? Leali la garanzia, Bijlow il nuovo arrivato. Dubbio per De Rossi

Ancora un giorno per decidere. Mister Daniele De Rossi prende ancora 24 ore e un allenamento per valutare bene la situazione portiere. Confermare Nicola Leali o dare fiducia al nuovo arrivato Justin Bijlow, il tecnico del Genoa preferisce non sbilanciarsi ancora così come ha dichiarato nella conferenza stampa di oggi che precede di due giorni la sfida del "Ferraris" contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Dubbi che verranno sciolti nella rifinitura di domani quando avrà più chiara la situazione sulla squadra a disposizione e, di fatto, dopo una settimana di allenamenti dell'estremo difensori olandese.

Le parole di De Rossi

"Oggi più che mai sappiamo di avere un parco portiere più che completo" ha sottolineato l'ex centrocampista campione del mondo nel 2006 nella conferenza stampa odierna. "Non c’è nessuna urgenza - ha poi precisato -, Nicola sta parando bene. Sono due portieri diversi, uno salvaguarda i pali e l’altro più propenso all’uscita. Non dico nulla mi prendo un giorno in più"

Leali o Bijlow

Un dilemma shakespeariano, verrebbe da dire. Le caratteristiche dei due giocatori, come ha sottolineato il mister, sono differenti. La certezza è che Leali, al netto di alcune imprecisioni che ci possono stare nel trascorso di un portiere, ha dimostrato comunque affidabilità e nelle ultime partite contro Milan e Cagliari è risultato ancora una volta decisivo ai fini del risultato. Parate che hanno messo in difficoltà, nel senso buono, il suo allenatore. Che si è preso ancora un giorno per decidere. Del resto: la notta "porta" consiglio.