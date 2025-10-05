Taibi: "Non è De Gea il problema del momento no della Fiorentina. Martinelli, scelta giusta"

L'ex portiere, fra le altre, di Piacenza, Reggina e Milan Massimo Taibi ha parlato ai microfoni Radio Firenzeviola: "Il campionato è combattuto ma sta stupendo il Milan con Tare che ha fatto un buon lavoro, poi anche le altre big ed aspetto che esca anche la Fiorentina. La piazza di Firenze è difficile ma c'è un ottimo allenatore che conosce l'ambiente e la squadra è buona. Speriamo che sia un periodo no come capitano durante la stagione, credo che possa riprendersi perché ha tutti i presupposti per farlo.

De Gea e su Martinelli come secondo? De Gea sta facendo comunque bene perché è di grande valore e non è lui il problema del momento difficile. Su Martinelli la scelta della società è giusta, mandandolo in B o C siamo sicuri avrebbe giocato? Invece con De Gea fa l'esperienza giusta e quando se ne andrà lo spagnolo giocherà lui. Questo è il mio pensiero. Tra l'altro è il primo anno che è stato investito di questo ruolo poi, se farà alcune partite, lo lancerei il prossimo anno,

Col Sigma Martinelli non ha giocato? Poteva farlo giocare è vero, forse io lo avrei fatto ma capisco Pioli, la sua scelta ha una logica perché in un momento negativo se Martinelli avesse fatto male avrebbe pagato oltre modo. Potrà farlo giocare con più tranquillità anche se magari giovedì avrebbe fatto meglio di De Gea, intendiamoci. E' stata una scelta per preservarlo. Se De Gea restasse ancora a lungo? Magari con 10 gare sulle spalle, se le farà, andrà magari in B con un'esperienza già fatta. Andarci senza aver mai giocato non sarebbe stato positivo magari.

Fiorentina-Roma? E' una gara difficile per la Fiorentina, la Roma gioca bene e più libera. La Fiorentina può essere inizialmente frenata ma una vittoria può dare anche la svolta e permettere di uscire dal momento difficile".