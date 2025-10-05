Stasera emissari dell'Arsenal per Yildiz. Napoli, c'è Neres al posto di KDB: le top news delle 13

Le sirene dall'Inghilterra si fanno sempre più forti. Kenan Yildiz è uno dei profili in casa Juventus che viene maggiormente attenzionato. Classe 2005 ma personalità da vendere tanto che il club ha deciso di affidargli la maglia numero 10 che in passato fu di grandissimi campioni, da Platini a Del Piero. La partenza in questa stagione è stata molto positiva con Igor Tudor che lo ha schierato fra campionato e Champions League in sette occasioni e il calciatore turco lo ha ripagato con due reti realizzate e quattro assist, oltre a tante belle giocate. E oltre Manica l’attaccante gode di estimatori eccellenti. Uno di questi è Mikel Arteta. Il tecnico dell’Arsenal stima molto il giocatore e lo segue nella speranza un giorno neanche troppo lontano di portalo alle sue dipendenze. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, questa sera all’Allianz Stadium ci dovrebbero essere anche degli emissari proprio dei Gunners per valutare il ragazzo di persona. Yildiz però non ha alcuna intenzione di cambiare casacca e ha in testa soltanto i colori bianconeri. Anzi, sempre secondo quanto scrive il quotidiano sportivo, sarebbe anche ad un passo dal rinnovo di contratto fino al 2030. Restano da definire soltanto alcuni dettagli con l’annuncio che potrebbe davvero arrivare presto.

Oltre al danno la beffa per una Lazio che se già in campionato fa estremamente fatica a trovare continuità e sembra avvolta da un velo di rabbia e malinconia per non aver potuto operare durante la sessione estiva, è alle prese anche con una lunga serie di infortuni che hanno ridotto all’osso la rosa a disposizione di Maurizio Sarri, il quale per far fronte all’emergenza ha dovuto reintegrare alcuni epurati come Basic. L’ultimo ad essere finito in infermeria si tratta del capitano Mattia Zaccagni, ieri assente con il Torino a causa di un problema muscolare. Secondo quanto riferito questa mattina all’interno delle proprie colonne da La Gazzetta dello Sport, i biancocelesti temono che Zaccagni si sia procurato una lesione all’adduttore. Nella giornata di domani il capitano della squadra si sottoporrà agli opportuni esami e a quel punto il suo quadro clinico sarà più chiaro. Un assenza che pesa anche per la Nazionale, visto che Gattuso lo aveva scelto per le prossime gare e che invece è stato costretto a ripiegare sul centravanti della Fiorentina Roberto Piccoli. Notizie non molto positive arrivano anche dal fronte Rovella, il quale ha deciso di operarsi per risolvere definitivamente i problemi di pubalgia che lo attanagliano da tempo. L’intervento è già programmato per mercoledì e il calciatore tornerà a disposizione non prima di un mese. Alla ripresa da valutare le situazioni di Marusic, Pellegrini e Vecino.

Il Napoli prova a ritrovare solidità e certezze ripartendo da David Neres. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la scelta di affidarsi nuovamente a lui sembra anche un modo per alleggerire McTominay da compiti di sacrificio che lo avevano visto protagonista nel finale della scorsa stagione, ma che oggi fatica a interpretare con la stessa efficacia. Quella di oggi sarà la prima da titolare per Neres, che finora ha avuto pochissimo spazio: appena 91 minuti complessivi, anche a causa di un affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare la sfida contro il Cagliari. Una situazione non nuova per l’esterno brasiliano, che anche nella scorsa stagione aveva dovuto attendere diverse settimane prima di partire dal 1’. Il suo debutto da titolare, infatti, arrivò solo alla nona giornata, contro il Lecce.

Assenza dell'ultima ora in casa Udinese. Thomas Kristensen non sarà a disposizione per la partita che la squadra di Kosta Runjaic disputerà fra poco più di trequarti d'ora al Bluenergy Stadium. Il difensore danese ha riscontrato un risentimento muscolare per cui verrà valutato in settimana.